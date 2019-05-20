Abdurrahim Albayrak'tan Babel açıklaması

Abdurrahim Albayrak, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Babel'le ilgili ''İmza attı atmadı bir şey diyemem. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak. Çok önemli transfer çalışmalarımız olacak.'' diye konuştu. İşler hiç bitmiyor. Şampiyonluktaki en önemli şeyimiz aile ortamıydı.