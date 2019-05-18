18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan olay Fenerbahçe paylaşımı!

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde de sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 15:46
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Yıldız futbolcudan olay Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek yıl için transferde kolları sıvayan ve hummalı bir çalışma sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları çok heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

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Yıldız futbolcudan olay Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'de Andre Ayew'in sezon sonunda Swansea City'ye geri dönecek olması, Valbuena'nın da belirsizliği, kanat transferini olmazsa olmaz haline getirdi.

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Yıldız futbolcudan olay Fenerbahçe paylaşımı!

Sarı lacivertliler bu kapsamda, aradığı isimde sona geldi ve anlaşmanın bitmeye yakın olduğu belirtildi. Peki, kim bu isim ve Fenerbahçe ile ilgili ne yaptı?

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Yıldız futbolcudan olay Fenerbahçe paylaşımı!

Belçika Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Genk'in Demokratik Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'nın sosyal medyadan zafer fotoğrafı paylaştı.

FENERBAHÇE'DE İKİ AYRILIK KESİNLEŞTİ | TIKLAYIN

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Yıldız futbolcudan olay Fenerbahçe paylaşımı!

İşte ne olduysa bu paylaşım sonrası oldu ve Fenerbahçelileri heyecanlandıran o hamle geldi...

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