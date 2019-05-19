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Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyanın dört bir yanından oyuncu aramaya devam ediyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, bu yılı taraftarlarına unutturmak istiyor. Fenerbahçe bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, ismi tartışılmayacak isimlere imza attırmanın peşinde...
Giriş Tarihi: 19.05.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 16:58
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