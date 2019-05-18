18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. En az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin gündeminde Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet'nin olduğu iddia edildi. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuyla ilgili Kasımpaşa cephesinden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 11:10
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Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de sezon sonu ciddi bir kadro operasyonu yapılacak.

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Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Gönderilecek isimler büyük ölçüde belirlenirken takıma katılması beklenen yeni transferler de yavaş yavaş belirleniyor...

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Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Gündeme gelen son isimlerden biri de Galatasaray'ın da transfer için yokladığı Kasımpaşa oyuncusu Trezeguet.

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Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Başarılı hücum kanat oyuncusu için Kasımpaşa cephesinden Fenerbahçe açıklaması geldi. Detaylar şöyle;

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Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, takıma dair önemli açıklamalarda bulunurken Trezeguet'nin Fenerbahçe iddialarını da yanıtladı.

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