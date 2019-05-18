Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. En az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin gündeminde Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet'nin olduğu iddia edildi. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuyla ilgili Kasımpaşa cephesinden açıklama geldi.