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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda kadroda radikal değişiklikler yapıp birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.05.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 13:05
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