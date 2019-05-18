18 Mayıs 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda kadroda radikal değişiklikler yapıp birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 13:05
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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...

Bu sezon hücum bölgesinde büyük problem yaşayan sarı-lacivertliler, transferde önceliği forvet bölgesine vermiş durumda.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...

Kanarya, sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği katkıyı Slimani ve Frey'den istediği katkıyı alamadı.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...

Slimani ile kesin olarak yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin gelecek sezon en az 3 golcü takviyesi yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...

Sarı-lacivertlilerin adı Vedat Muriç, Mario Balotelli, Olivier Giroud ve Ze Luis gibi isimlerle anılıyor.

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