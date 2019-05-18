Fenerbahçe'de iki ayrılık kesinleşti! Slimani ve Benzia deniyordu ancak...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda kadroda radikal değişiklikler yapıp birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





