18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı
Transfer çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe'de kaleci arayışlarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Volkan Demirel ve Carlos Kameni ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde Harun Tekin ve Berke Özer'in yanına bir kaleci takviyesi daha yapılmak isteniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı file bekçisini İspanya'da buldu.
Giriş Tarihi: 18.05.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 12:59
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