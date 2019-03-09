09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Volkan Demirel direği yumrukladı. İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken maçta bir pozisyonda takım arkadaşlarına sinirlenen Volkan Demirel direği yumruklarken kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 22:29
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Volkan Demirel direği yumrukladı. İşte o anlar

Ligde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı.

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Volkan Demirel direği yumrukladı. İşte o anlar

Ev sahibi ekip 18. dakikada Volkan Demirel'in büyük hatası sonrası Brezilyalı yıldızı Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

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Volkan Demirel direği yumrukladı. İşte o anlar

Bu kez Başakşehir'de Attamah'ın 73. dakikada geri pastaki hatası sonrası araya giren Soldado skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

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Volkan Demirel direği yumrukladı. İşte o anlar

Maçın 77. dakikasında Arda Turan'ın yerine oyuna dahil olan Napolioni'nin 83. dakikada attığı golle Medipol Başakşehir mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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Volkan Demirel direği yumrukladı. İşte o anlar

Yüksek tempolu geçen karşılaşmada bir pozisyonda Volkan Demirel'in çok sinirlendiği görüldü.

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