09 Mart 2019, Cumartesi
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Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir maçın 18. dakikasında Volkan Demirel'in hatası sonrası golü buldu. Ersun Yanal bu gole böyle tepki verdi! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 09.03.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 21:13
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