09 Mart 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan flaş açıklama! "Fenerbahçe'de oynamak kolay değil"
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamları tarafından yapılan tüm açıklamalar şu şekilde;
Giriş Tarihi: 09.03.2019 22:34
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