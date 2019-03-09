09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş açıklama! "Fenerbahçe'de oynamak kolay değil"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamları tarafından yapılan tüm açıklamalar şu şekilde;

Giriş Tarihi: 09.03.2019 22:34
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Ersun Yanal'dan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak kolay değil

Marcio Mossoro:
35 yaşında olmama rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Yaş önemli değil. Kendime iyi bakıyorum.

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Ersun Yanal'dan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak kolay değil

Fenerbahçe konumu ne olursa olsun kaliteli ve büyük bir camia. Bugün inancın zaferiydi.

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Ersun Yanal'dan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak kolay değil

Robinho:
Gol attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum.

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Ersun Yanal'dan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak kolay değil

Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Galibiyeti sonuna kadar hak ettik.

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Ersun Yanal'dan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak kolay değil

Napoleoni:
Gol attığım için çok mutluyum, uzun süredir gol atmamıştım.

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