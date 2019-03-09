Ersun Yanal'dan flaş açıklama! "Fenerbahçe'de oynamak kolay değil"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamları tarafından yapılan tüm açıklamalar şu şekilde;

Giriş Tarihi: 09.03.2019 22:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





