25 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Transferi Mesut Özil bitirecek

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sahasında aldığı Galatasaray ve Göztepe yenilgileriyle şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Özellikle geride bıraktığımız son iki transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren sarı-lacivertliler, sezon sonunda da Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun transferi için ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Mesut Özil'in devrede olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 25.02.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 10:18
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Transferi Mesut Özil bitirecek

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Transferi Mesut Özil bitirecek

Sarı-lacivertliler, 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı kritik maçtan galibiyetle ayrılarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Transferi Mesut Özil bitirecek

Kanarya'da dev derbinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Transferi Mesut Özil bitirecek

Özellikle sezon başında ve ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle çok konuşulan Fenerbahçe, sezon sonunda da adından sık sık söz ettirecek hamlelere imza atmaya hazırlanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Transferi Mesut Özil bitirecek

Yeni sezon için birçok bölgeyi güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, önceliği savunma hattına verdi.

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