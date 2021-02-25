Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Transferi Mesut Özil bitirecek

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sahasında aldığı Galatasaray ve Göztepe yenilgileriyle şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Özellikle geride bıraktığımız son iki transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren sarı-lacivertliler, sezon sonunda da Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun transferi için ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Mesut Özil'in devrede olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 25.02.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 10:18 ABONE OL