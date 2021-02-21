21 Şubat 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi

Son 2 sezondur istediği başarıları elde edemeyen ve bu yıl 22 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, lig bitiminde mutlu sona ulaşıp şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bol rotasyonlu ve geniş kadro kuran Kanarya, buna rağmen kenardan istediği katkıyı alamadı. Bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takım öbür yandan gelecek sezon için transffer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda F.Bahçe'nin sportif direktörü Emre Belölzoğlu, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği oyuncu için temasa geçti. İşte son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.02.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 10:54
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi

Yaz transfer döneminde ve devre arasında 22 transfer yapan sarı-lacivertliler, uzun lig maratonunda bol rotasyonlu ve geniş bir kadro kurdu.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen F.Bahçe, 26. haftasında ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi

Kanarya, İzmir temsilcisi karşısında 3 puanı alıp zirve yarışında yara almak istemiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi

Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa çıkarken, sarı-lacivertli takım bir yandan da transfer çalışmalarına erken başladı.

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