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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf! "İlk hayalim..."

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı ve Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu, kulüp televizyonunda birbirinden çarpıcı sözler sarf etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.02.2021 15:13
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf! İlk hayalim...

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. İşte Kahveci'nin o açıklamaları...

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf! İlk hayalim...

Çok mutluyum çünkü bundan 5-6 sene önce, Gençlerbirliği'nde oynarken, Fenerbahçe'ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. Kendimi geliştirdim. o zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim, şu an tam zamanda, iyi yerdeyim. İlk hayalim Avrupa'ydı ama Fenerbahçe'den Avrupa'ya hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşarım ve Avrupa'ya giderim.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf! İlk hayalim...

Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var. Kolay bir sakatlık değil, zor bir bölgede olan sakatlık. O yüzden acele etmiyoruz. Belki her şeyi yapabilirim ama büyük risk var. Daha iyiye gidiyor, bireysel çalışıyorum. Doktorlar çok kafa yoruyor, inşallah bir hafta sonra takımla çalışacağım. Hafif bir ağrı var, 2-3 güne o da geçecektir. Sonrasında takımla başlayacağım ve inşallah sezon sonuna kadar götürürüz.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf! İlk hayalim...

Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Bu daha farklı oldu. Transfer oldum ama sahaya çıkamıyorum. Sabırsızlanıyorum. İnşallah sahaya çıktığımda layık olurum.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf! İlk hayalim...

Taraftarlarımız da sürekli mesaj atıyor, ne zaman oynayacağımı soruyorlar. Büyük Fenerbahçe formasını üzerime geçirip, sahada olmak istiyorum.

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