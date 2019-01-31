Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

31 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar Aziz Fenerbahçe'de! İşte ilk sözleri
Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Serdar, Galatasaray binasından ayrılarak Fenerbahçe kulüp binasına geldi ve anlaşma sağlandı. Önce Sarı-Kırmızılılar konuyla ilgili KAP'a açıklama yaptı. Daha sonra Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Serdar Aziz transferini duyurdu. İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe formasıyla ilk sözleri...
Giriş Tarihi: 31.01.2019 02:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 08:46
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