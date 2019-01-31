31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Serdar Aziz Fenerbahçe'de! İşte ilk sözleri

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Serdar, Galatasaray binasından ayrılarak Fenerbahçe kulüp binasına geldi ve anlaşma sağlandı. Önce Sarı-Kırmızılılar konuyla ilgili KAP'a açıklama yaptı. Daha sonra Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Serdar Aziz transferini duyurdu. İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe formasıyla ilk sözleri...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 02:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 08:46
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Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Serdar Aziz resmen Fenerbahçe'de... İşte detaylar

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Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Galatasaray geçtiğimiz haftalarda Serdar Aziz'i önce kodro dışı bırakmış, sonra da yollarını ayırma kararı almıştı.

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Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Gelinen aşamada Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir"

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Serdar Aziz Fenerbahçede! İşte ilk sözleri

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı bulunuyordu.

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