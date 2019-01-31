31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe, Serdar Aziz'i resmen açıkladı

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Serdar Aziz, 4 gün önce sağlık kontrollerinden de geçtiği Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 02:03
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Fenerbahçe, Serdar Azizi resmen açıkladı

Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, Serdar Azizi resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılarla sancılı bir süreç karşılığında yollarını ayıran milli oyuncu, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geçti ve kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Fenerbahçe, Serdar Azizi resmen açıkladı

Anlaşmanın yapılmasının ardından Fenerbahçe de transferi resmi internet sitesinden açıkladı.

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Fenerbahçe, Serdar Azizi resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır.

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Fenerbahçe, Serdar Azizi resmen açıkladı

Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

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