30 Ocak 2019, Çarşamba
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Serdar Aziz Fenerbahçe kulüp binasında! İmzalar atılıyor
Galatasaray ile yollarını ayıran milli stoper Serdar Aziz Fenerbahçe ile detayları görüşmek için kulüp binasına geldi. İşte o görüntüler...
30.01.2019
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