31 Ocak 2019, Perşembe

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Islam Slimani La Liga yolcusu!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarın gözünden düşen Cezayirli forvet Islam Slimani, La Liga yolcusu...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 10:07
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Islam Slimani La Liga yolcusu!

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den 1,5 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 22 maçta sadece 4 gol atabildi ve taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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Islam Slimani La Liga yolcusu!

Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal da Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında alınan 3-2'lik Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Cezayirli forvet için, "Beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı."

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Islam Slimani La Liga yolcusu!

"Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var."

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Islam Slimani La Liga yolcusu!

"Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

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Islam Slimani La Liga yolcusu!

Sky İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, İspanya 1. Futbol Ligi ekibi Real Betis ile anlaşmaya yakın.

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