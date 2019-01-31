31 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar Aziz Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini YouTube hesabından paylaştığı video ile duyurdu!
31.01.2019
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