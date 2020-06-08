Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...

Ersun Yanal'ın istifasının ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gündemine Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı gibi isimleri alan ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile de temas kuran sarı-lacivertlilerde yeni sezonda sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun genç teknik adama teklif götürdüğü ancak şok bir cevap aldığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 19:02 ABONE OL