08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...

Ersun Yanal'ın istifasının ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gündemine Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı gibi isimleri alan ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile de temas kuran sarı-lacivertlilerde yeni sezonda sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun genç teknik adama teklif götürdüğü ancak şok bir cevap aldığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 19:02
ABONE OL
  • 1
  • 10
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...

Sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...

Yerli ve yabancı birçok teknik direktörle temas kuran ve Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı gibi isimlerle görüşme yaptığı ileri sürülen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen bir isim de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tu...

  • 3
  • 10
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...

Sabah'ın haberine göre; Emre Belözoğlu ile hem Galatasaray hem Inter'den takım arkadaşı olan Buruk, sarı-lacivertlilerin gelecekteki sportif direktörü tarafından ısrarla teknik direktörlük pozisyonu için istendi.

  • 4
  • 10
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...

Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.

  • 5
  • 10
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin teklifine şok yanıt! Emre Belözoğlu...

Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör