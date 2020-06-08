08 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Ağustosta imzaya gelecek

Sezonun ikinci yarısında çıktığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayan ve sezonun bitime 8 hafta kala lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 20:19
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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Ağustosta imzaya gelecek

Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü Kadıköy'de oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Ağustosta imzaya gelecek

Transferdeki ilk somut adımlarını da atan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimleri kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Ağustosta imzaya gelecek

İki transferin ardından arayışlarını devam ettiren ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımda büyük değişiklikler yapacak olan Kanarya'yı takviye çalışmalarında zorlu günler bekliyor.

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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Ağustosta imzaya gelecek

Halihazırda Finansal Fair Play sorunu bulunan ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıptan da etkilenen sarı-lacivertliler, yerli ve genç isimlerin yanında bonservisi elinde olan ve kiralık oyunculara yönelecek.

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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Ağustosta imzaya gelecek

Bu doğrultuda birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

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