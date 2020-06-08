08 Haziran 2020, Pazartesi

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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyeceği öne sürülmüştü. Sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 18:27
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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım...

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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği öne sürülmüştü.

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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli sol bekin ise Galatasaray ile görüştüğü ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Hasan Ali'nin geleceği merak konusu olurken, milli oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'e konuşan Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.

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