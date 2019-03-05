05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Josef de Souza'dan sürpriz imza!

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Josef de Souza sıradışı bir transfere imza attı. İşte Josef de Souza'nın yeni sözleşmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 19:58
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Josef de Souza'dan sürpriz imza!

Futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Josef de Souza, futbol literatürüne geçecek bir 'transfer'e imza attı.

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Josef de Souza'dan sürpriz imza!

Yaşadığı sakatlığın ardından Paris'te ameliyat olan ve aylarca sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, eski kulübü Vasco da Gama'nın yolunu tuttu.

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Josef de Souza'dan sürpriz imza!

Al Ahli ile Vasco da Gama arasındaki sözleşmenin kiralık olduğu ve üç aylık bir süreyi kapsadığı ortaya çıktı.

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Josef de Souza'dan sürpriz imza!

Bu süre boyunca maaşı Suudi Arabistan tarafından ödenecek olan ve Brezilya ekibiyle idmanlara çıkacak olan eski Fenerbahçeli futbolcu Josef, anlaşmaya göre Vasco da Gama'nın resmi maçlarında forma giyemeyecek.

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Josef de Souza'dan sürpriz imza!

Futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Josef de Souza, futbol literatürüne geçecek bir 'transfer'e imza attı.

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