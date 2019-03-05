05 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!
Son haftalarda aldığı puanlarla tırmanışa geçen Fenerbahçe gözünü Avrupa'ya dikti. Beşiktaş ile oynanan derbi maçı ve Rizespor galibiyetiyle nefes alan sarı lacivertliler Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapıyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 11:04
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