Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

Süper Lig'de 28 puanla 14. sırada olan Fenerbahçe Avrupa için umutlandı. Beşiktaş ile oynanan ve 3-3 sona eren derbinin ardından cumartesi gecesi Kadıköy'de ligin en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe 5. sıraya göz dikti.