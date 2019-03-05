05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

Son haftalarda aldığı puanlarla tırmanışa geçen Fenerbahçe gözünü Avrupa'ya dikti. Beşiktaş ile oynanan derbi maçı ve Rizespor galibiyetiyle nefes alan sarı lacivertliler Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapıyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 11:04
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Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

Süper Lig'de 28 puanla 14. sırada olan Fenerbahçe Avrupa için umutlandı. Beşiktaş ile oynanan ve 3-3 sona eren derbinin ardından cumartesi gecesi Kadıköy'de ligin en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe 5. sıraya göz dikti.

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Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

İKİLİ AVERAJ DA FENER'İN
Fenerbahçe ile 5. sırada bulunan Atiker Konyaspor arasında sadece 7 puan fark bulunuyor. Üstelik Konyaspor ile arasındaki ikili averaj da Fenerbahçe'nin lehine.

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Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

Ancak Fenerbahçe'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmesi için Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor.

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Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

Aksi halde Fenerbahçe 4. olmak zorunda ve bu hedef biraz daha zor gözüküyor.

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Fenerbahçe'yi Avrupa'ya Galatasaray taşıyacak!

Fenerbahçe, 10 lig maçının 5'inde Kadıköy'de mücadele verecek. Ayrıca sarı lacivertliler kalan maçlarda 2 derbi karşılaşması geçirecek.

İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları...

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