05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan iki isme sert tepki!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımın iki yıldızını tamamen gözden çıkarttı.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 20:59
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan iki isme sert tepki!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan iki isme sert tepki!

Bununla birlikte transfer edildikleri günden bu yana beklentilerini karşılayamayan iki ismin, teknik direktör Ersun Yanal tarafından antrenmanlara girişine izin verilmedi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan iki isme sert tepki!

Hatırlanacağı üzere Yassine Benzia, lig için bildirilen listeye de alınmamıştı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan iki isme sert tepki!

Islam Slimani ise listede olmasına rağmen son maçlarda 18'e dahi girememişti.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan iki isme sert tepki!

Yıldız forvet takıma katıldığı sezon başından bu yana ligde sadece 1 gol atabildi.

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