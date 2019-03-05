05 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan iki isme sert tepki!
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımın iki yıldızını tamamen gözden çıkarttı.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 20:59
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