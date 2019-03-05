05 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Başakşehir planını hazırladı! İşte 4 maddede galibiyetin şifresi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, bu dev maç öncesi taktiğini belirledi...
Giriş Tarihi: 05.03.2019 00:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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