05 Mart 2019, Salı

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Başakşehir planını hazırladı! İşte 4 maddede galibiyetin şifresi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, bu dev maç öncesi taktiğini belirledi...

Giriş Tarihi: 05.03.2019 00:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Başakşehir planını hazırladı! İşte 4 maddede galibiyetin şifresi

Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi.

FENERBAHÇELİ YILDIZA DEV TALİP! 30 MİLYON STERLIN...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Başakşehir planını hazırladı! İşte 4 maddede galibiyetin şifresi

Düşme tehlikesini hala atlatamayan sarı-lacivertliler, liderle oynayacağı karşılaşmada da 3 puandan başka sonuç düşünmüyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Başakşehir planını hazırladı! İşte 4 maddede galibiyetin şifresi

Teknik direktör Ersun Yanal zorlu deplasmanda istedikleri sonucu alabilmek için ekibiyle birlikte rakiplerini analiz etmeye başladı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Başakşehir planını hazırladı! İşte 4 maddede galibiyetin şifresi

Başakşehir'in eksik ve güçlü yönleri büyük ölçüde belirlendi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Başakşehir planını hazırladı! İşte 4 maddede galibiyetin şifresi

İLK GOLÜ MUTLAKA BİZ ATALIM
Sarı-lacivertliler öncelikle ilk golü kendisi bulmaya çalışacak.

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