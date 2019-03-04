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Fenerbahçe'den penaltı açıklaması

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in sarı lacivertli kulüp lehine verdiği penaltıyla ilgili açıklama yayınladı...
04.03.2019

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