18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Fenerbahçe, tarihinin en kötü performansını sergiliyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Comolli, bu durumu gelecek sezon tersine çevirmek için kolları şimdiden sıvadı. İşte Yanal'ın yeni model Fenerbahçe'si...

Giriş Tarihi: 18.03.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 21:32
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İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, eski günlerine dönmek için yeni sezonu bekliyor.

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İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Teknik direktör Ersun Yanal, bu sezonu tamamen unutup önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmanın peşinde.

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İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Hem Yanal'ın ekibi hem de Comolli'nin gözlemcileri, Avrupa'nın dört bir yanında oyuncu avına çıkmış vaziyette.

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İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Ersun Yanal ayrıca gelecek sezon takımdaki genç yetenekleri de sahaya sürecek.

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İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrılmasının ardından 19 futbolcunun yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymesi kesin gibi görünüyor.

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