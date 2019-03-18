Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! "Hayatımın hatası..."

"MEIRELES 3 GÜN ARALIKSIZ KOŞSA YORULMAZDI"

Krasic, Portekizli Raul Meireles'in de çok özel bir futbolcu olduğunu belirterek, "Çok eğlenceli bir karakterdi. Kampa girdiğimizde bir yerlerden müzik sesi duyarsak ondan geldiğini bilirdik. Hayatımda onun gibi ince ayakları olup da çok sert ve düzgün şut çekebilen başka bir isim görmedim. Üç gün aralıksız koşsa yorulmazdı." ifadelerini kullandı.