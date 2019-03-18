18 Mart 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! "Hayatımın hatası..."

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Milos Krasic, sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde Brezilyalı Alex de Souza'nın kendisini en çok etkileyen isim olduğunu belirterek, "Alex, Alessandro Del Piero'nun kopyasıydı." dedi. Sırp futbolcu aynı zamanda kariyerinde yaptığı en büyük hatayı da açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 14:11
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! Hayatımın hatası...

AA muhabirine konuşan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin büyük geleneğe sahip bir kulüp olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye transferimin, kariyerimde bir dönüm noktası olmasını bekliyordum. Sarı-lacivertli takımda derin bir iz bırakamadığım için üzgünüm." diye konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! Hayatımın hatası...

"TÜRKİYE'DEKİ OYUN TARZI BANA UYGUNDU"

Türkiye'deki oyun tarzının kendisine çok uyduğunu anlatan Krasic, "Maalesef sadece birkaç maç sonra sakatlandım ve 2 ay sahalardan uzak kaldım. Türkiye'de bir oyuncu uzun süre oynayamadığında yerine hemen yeni biri getiriliyor." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! Hayatımın hatası...

Krasic, Fenerbahçe ile ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadıklarını anımsatarak, yarı finalde Benfica'ya elenerek finalde Chelsea ile kupa için mücadele etme şansını kaybettiklerini söyledi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! Hayatımın hatası...

"KUYT TAM BİR CANAVARDI"

Fenerbahçe'de aynı dönemde forma giydiği Hollandalı eski yıldız Dirk Kuyt'tan övgüyle bahseden Krasic, "Dirk Kuyt, büyük bir profesyonel. Olağanüstü yetenekleri olmasa da çalışma ve disiplinle önemli biriydi. Her top için sonuna kadar mücadele ediyordu. Tam bir canavardı." değerlendirmesinde bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! Hayatımın hatası...

"MEIRELES 3 GÜN ARALIKSIZ KOŞSA YORULMAZDI"

Krasic, Portekizli Raul Meireles'in de çok özel bir futbolcu olduğunu belirterek, "Çok eğlenceli bir karakterdi. Kampa girdiğimizde bir yerlerden müzik sesi duyarsak ondan geldiğini bilirdik. Hayatımda onun gibi ince ayakları olup da çok sert ve düzgün şut çekebilen başka bir isim görmedim. Üç gün aralıksız koşsa yorulmazdı." ifadelerini kullandı.

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