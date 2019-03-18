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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'ten olay sözler! "Hayatımın hatası..."
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Milos Krasic, sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde Brezilyalı Alex de Souza'nın kendisini en çok etkileyen isim olduğunu belirterek, "Alex, Alessandro Del Piero'nun kopyasıydı." dedi. Sırp futbolcu aynı zamanda kariyerinde yaptığı en büyük hatayı da açıkladı.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 14:11
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