18 Mart 2019, Pazartesi

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Mathieu Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımın ligdeki sıralaması ve Fenerbahçe'deki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 16:55
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Mathieu Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena önemli açıklamalarda bulundu.

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Mathieu Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

Takımdaki geleceği ve sözleşmesiyle ilgili konuşan sarı-lacivertli oyuncu Fenerbahçe'den teklif beklediğini belirtti.

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Mathieu Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

Kanarya'nın ligdeki sıralamasıyla ilgili de açıklamada bulunan Valbuena "Henüz ligde kalmayı garantilemedik" dedi.

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Mathieu Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

İşte Valbuena'nın açıklamaları...

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Mathieu Valbuena'dan ayrılık açıklaması!

"HENÜZ LİGDE KALMAYI GARANTİLEYEMEDİK"
Güneş'in haberine göre beIN Sports Fransa'ya konuşan Valbuena, "Türkiye'de iyi hissediyorum kendimi, her ne kadar Fenerbahçe ile zor bir sezon geçiriyor olsak bile, henüz ligde kalmayı garantilememiş olsak bile, kendi performansımdan memnunum.

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