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Mathieu Valbuena'dan ayrılık açıklaması!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımın ligdeki sıralaması ve Fenerbahçe'deki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 16:55
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