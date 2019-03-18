Fenerbahçe'de şok gelişme! Ersun Yanal ile Tolgay Arslan...

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 26. haftada oynanan Sivasspor karşılaşmasında 2-1'lik galibiyetle ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe'de maçın dikkat çeken anı, Ersun Yanal ile Tolgay Arslan arasında geçenler oldu.