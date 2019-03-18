18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de şok gelişme! Ersun Yanal ile Tolgay Arslan...

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 26. haftada oynanan Sivasspor karşılaşmasında 2-1'lik galibiyetle ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe'de maçın dikkat çeken anı, Ersun Yanal ile Tolgay Arslan arasında geçenler oldu.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 12:23
  • 1
  • 9
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ersun Yanal ile Tolgay Arslan...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, 2-1'lik Sivaspor galibiyeti ile kritik bir virajı döndü.

YANAL'IN FENERBAHÇE'Sİ EVİNDE BAŞKA | İZLEYİN

  • 2
  • 9
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ersun Yanal ile Tolgay Arslan...

Karşılaşmayı Soldado ve Mehmet Ekici'nin golleriyle 2-1 kazanan sarı lacivertliler puanını 31'e yükseltti.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ersun Yanal ile Tolgay Arslan...

Maçın ikinci yarısında Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen golden hemen 1 dakika sonra Soldado eşitliği sağladı.

  • 4
  • 9
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ersun Yanal ile Tolgay Arslan...

Son dakikaları Fenerbahçe için oldukça stresli geçen maça Ersun Yanal ve Tolgay Arslan damgasını vurdu.

  • 5
  • 9
Fenerbahçe'de şok gelişme! Ersun Yanal ile Tolgay Arslan...

Özellikle Tolgay Arslan ile Ersun Yanal'ın birbirine sarılıp, sevinmeleri dikkatlerden kaçmadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör