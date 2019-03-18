18 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim gözünü kararttı. Fenerbahçe'de plananlanan çılgın projenin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:30
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