18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim gözünü kararttı. Fenerbahçe'de plananlanan çılgın projenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 22:30
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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Fenerbahçe'de başlatılan bağış kampanyasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü rahatlatacak bağış kampanyasının halka açık ilk tanıtımını Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin 22. yıl balosunda yaptı.

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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

Yurtdışındaki derneklerin temsilcilerinin katıldığı gecede konuşan Koç, şu ifadeleri kullanmıştı;

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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

"Fenerbahçemiz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. Umarım bana verdiğiniz destek nedeniyle sizleri mahcup etmem."

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Fenerbahçe gözünü kararttı: Tam 300 milyon TL!

"Hepimizin hayalindeki Fenerbahçe'nin gerçek potansiyelini harekete geçirip hak ettiği yere hep birlikte getiririz"

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