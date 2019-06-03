03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı!

Fenerbahçe, 2019/2020 sezonu öncesi transfer dönemine giderken birçok bölgesinde, birçok yeni transfere ihtiyaç duyuyor. Öyle ki sarı-lacivertliler yeni sezonda 11 mevkiye de transfer yapabilir. İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge oyuncu rotasyonu, gidenler, kontratı bitenler ve gelmesi beklenenler;

Giriş Tarihi: 03.06.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 13:03
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İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı!

KALECİ
Fenerbahçe sezonu Volkan Demirel ve Harun Tekin ile bitirdi.

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İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı!

3. kaleci olarak bu sezon hiç süre almayan ancak büyük umut beslenen Berke Özer yer alıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı!

37 yaşındaki Volkan Demirel'in kontratı bitti. Harun Tekin'in performansı da beklentilerin çok altında kaldı.

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İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı!

Fenerbahçe'nin kaleci mevkisine 1 transfer yapması olası görünüyor.

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İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı!

SAĞ BEK
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