İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı!

Fenerbahçe, 2019/2020 sezonu öncesi transfer dönemine giderken birçok bölgesinde, birçok yeni transfere ihtiyaç duyuyor. Öyle ki sarı-lacivertliler yeni sezonda 11 mevkiye de transfer yapabilir. İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge oyuncu rotasyonu, gidenler, kontratı bitenler ve gelmesi beklenenler;