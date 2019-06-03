03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yüksek yıllık ücret alan ve sözleşmesi sona eren Valbuena ve Soldado ile yollar ayrılırken Skrtel ile yeni anlaşma zemini aranıyor. Sarı-Lacivertlilerde yüksek maaş alan bazı futbolcular ise yönetimde sıkıntı yaratmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 10:22
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Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürerken, mevcut kadro içerisinde hareketlilik yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Sözleşmeleri biten Valbuena ve Roberto Soldado resmen ayrıldı. Martin Skrtel için de henüz ortak yol bulunamadı.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Ancak sözleşmesi devam eden bazı oyunculara ödenen yüksek maaş ve alınamayan verim tezatlık yaratıyor.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Skrtel, Soldado ve Valbuena gibi yıldızlara 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş vermeye zorlanan sarı-lacivertliler, Alper Potuk başta olmak üzere bazı isimlerin devam eden kontratları nedeniyle farklı bir açmaza girmiş durumda.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!

Eski sözleşmelerde mevcut yönetimin hatası olmasa da kulübün ekonomik anlamda sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

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