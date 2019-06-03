03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Alper Potuk krizi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yüksek yıllık ücret alan ve sözleşmesi sona eren Valbuena ve Soldado ile yollar ayrılırken Skrtel ile yeni anlaşma zemini aranıyor. Sarı-Lacivertlilerde yüksek maaş alan bazı futbolcular ise yönetimde sıkıntı yaratmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 10:22
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