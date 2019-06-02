Başakşehir'den Fenerbahçe'ye şok!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehirli futbolcuları da listesine eklemişti. Turuncu-Lacivertli ekipten başta Emre Belözoğlu olmak üzere İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok ile ilgilenen Fenerbahçe, aldığı yanıtla şoke oldu.