02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe iki transferi bitiriyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yaptığı tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Önceliği forvet transferine veren Fenerbahçe'nin UEFA tarafından yıldızı parlayacak 50 yetenek arasında bulunan genç yıldızı takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 18:56
  • 1
  • 16
Fenerbahçe iki transferi bitiriyor!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe iki transferi bitiriyor!

Gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe iki transferi bitiriyor!

Sezonun bitmesinin ardından Valbuena, Neustadter ve Soldado ile yollarını ayırdı.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe iki transferi bitiriyor!

Ayrılan 3 oyuncusu da dahil 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla daha yolların ayrılması bekleniyor.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe iki transferi bitiriyor!

Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen teknik ekip, bir yandan da gidecek isimlerin yerini doldurmak için hummalı bir çalışma sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör