Fenerbahçe iki transferi bitiriyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yaptığı tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Önceliği forvet transferine veren Fenerbahçe'nin UEFA tarafından yıldızı parlayacak 50 yetenek arasında bulunan genç yıldızı takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 18:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





