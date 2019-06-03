03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertli yönetim, Chelsea'li yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 13:51
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