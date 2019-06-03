Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

En az iki forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'dan cevap beklerken, diğer golcü için de araştırmalarına devam ediyor.

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