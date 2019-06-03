03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertli yönetim, Chelsea'li yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 13:51
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Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Sarı lacivertli yönetim, gelecek sezon yeni bir kadro ile şampiyonluğa oynamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

En az iki forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'dan cevap beklerken, diğer golcü için de araştırmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

Alman santrafor Max Kruse'ye yıllık 1,9 milyon euro teklif edip 2+1 senelik de mukavele yapmayı öneren Sarı-Lacivertliler, bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık rotasını bonservisi Chelsea'de olan, geçen sezon kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Tammy Abraham'a çevirdi.

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Fenerbahçe Chelsea'li yıldızın peşinde

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Abraham kanatlarda da oynayabiliyor.

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