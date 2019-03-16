16 Mart 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...

Fenerbahçe'de sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen ancak yaptığı transferle sarı-lacivertli camiada hayal kırklığı yaratan Fransız futbol adamı Damien Comolli ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 13:12
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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...

Fenerbahçe'de sezon başı birçok değişim yaşanmış gerek kadro gerek yönetim açısından her şey sil baştan yeni kurulmuştu.

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...

Bu değişim sürecinin meyvesini alacağını düşünenler büyük bir heyecanla yeni sezonda izleyecekleri Kanarya'yı sabırsızlıkla beklemeye koyuldu.

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...

Ancak işler beklendiğinin aksine gitti ve Fenerbahçe kimsenin aklına dahi getirmediği olumsuz bir performansa imza attı.

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...

Kötü gidişatla birlikte de tarihi rekorlar bir bir kırılırken Fenerbahçe'de en çok tefe koyulan isimlerin başında Sportif Direktör Damien Comolli geldi.

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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...

Yaptığı transferlerden verim alınamayan Fransız futbol adamının kurduğu scout sistemi artık devre dışı...

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