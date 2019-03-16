16 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...
Fenerbahçe'de sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen ancak yaptığı transferle sarı-lacivertli camiada hayal kırklığı yaratan Fransız futbol adamı Damien Comolli ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 16.03.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 13:12
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