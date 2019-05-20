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Fenerbahçe'ye Avrupa ihtimali doğdu!
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 hafta sonunda topladığı 40 puanla 11. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ligi 6. sırada bitirmesi halinde Avrupa kupalarına katılma ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.05.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 16:50
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