20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Avrupa ihtimali doğdu!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 hafta sonunda topladığı 40 puanla 11. sırada yer alan Fenerbahçe'nin ligi 6. sırada bitirmesi halinde Avrupa kupalarına katılma ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 16:50
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Fenerbahçe'ye Avrupa ihtimali doğdu!

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gitme ihtimali bulunuyor.

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Fenerbahçe'ye Avrupa ihtimali doğdu!

Trabzonspor'un UEFA ile yaptığı FFP anlaşması kapsamında ceza alma ihtimali Fenerbahçe'yi Avrupa'ya götürebilir.

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Fenerbahçe'ye Avrupa ihtimali doğdu!

Bordo mavililer, gerekli şartların önümüzdeki ay sonuna kadar sağlanmaması durumunda gelecek yıl Avrupa kupalarına katılamayacak.

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Fenerbahçe'ye Avrupa ihtimali doğdu!

Trabzonspor'un bu hakkı kaybetmesi halinde, Avrupa'ya gitme bileti ligi 6. sırada bitirecek olan takıma geçecek.

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Fenerbahçe'ye Avrupa ihtimali doğdu!

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe'nin, ligde kalan iki maçını kazanması halinde Avrupa kupalarına gitme ihtimali bulunuyor.

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