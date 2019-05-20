20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 09:16
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Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.

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Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Sezon sonunda 12 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da gidecek oyuncuların alternatifleri belirlenmeye başladı.

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Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle önceliği forvet transferine verecek olan Fenerbahçe'nin adı Vedat Muriç, Mario Balotelli, Max Kruse ve Ze Luis gibi isimler anılıyor.

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Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!

Diğer bölgeler için de çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin adı Alberth Elis, Tomas Soucek, Mirko Maric, Nikola Kalinic, Joaozinho, Trezeguet ve Ndongala gibi isimlerle anılıyor.

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