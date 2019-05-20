20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Erzurumspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto süper Lig'in 33. haftasın kapanış maçında Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 19:03
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Erzurumspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

ERZURUMSPOR

Sehic

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Erzurumspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
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Erzurumspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Lokman

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Erzurumspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Taylan

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  • 22
Erzurumspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Tolga

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