18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi sonrası dengeler büyük ölçüde değişti. Sezonun ilk yarısını ligin sonlarında bitiren bazı takımların yükselişi dikkat çekerken, zirveden aşağıya inen takımların durumu da epey tartışıldı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 13:16
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İşte Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu! Fenerbahçe...

İkinci yarıda alınan skorlara göre kim lider? İşte ikinci yarının puan durumu...

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İşte Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu! Fenerbahçe...

18-) Akhisarspor 4 puan

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İşte Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu! Fenerbahçe...

17-) Kasımpaşa 5 puan

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İşte Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu! Fenerbahçe...

16-) Göztepe 5 puan

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İşte Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu! Fenerbahçe...

15-) Erzurumspor 6 puan

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