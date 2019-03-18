18 Mart 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara hız verilirken, sezon başında transfer edilen ancak etkisiz performansı nedeniyle Leganes'e kiralanan Diego Reyes'te sarı-lacivertlileri sevindirecek haberler geldi.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 10:27
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Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bu sezon ligi ilk 5 sıra içerisinde bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de teknik heyetin raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlandı.

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Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!

Sarı-lacivertliler, sezon başında bonservisi elinde bulunan Meksikalı stoper Diego Reyes'i kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!

Phillip Cocu döneminde forma şansı bulan ancak gösterdiği etkisiz performans nedeniyle sarı-lacivertli camianın tepkisini çeken Reyes, sezon sonuna kadar La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralanmıştı.

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Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyen 27 yaşındaki stoper, kiralık olarak gittiği La Liga ekibinde kendini bulmaya başladı.

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Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!

Meksikalı oyuncu son 3 lig maçında 11'de sahaya çıktı.

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