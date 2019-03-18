18 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Diego Reyes müjdesi!
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara hız verilirken, sezon başında transfer edilen ancak etkisiz performansı nedeniyle Leganes'e kiralanan Diego Reyes'te sarı-lacivertlileri sevindirecek haberler geldi.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 10:27
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