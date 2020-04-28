28 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerle ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 00:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 00:30
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Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, teknik direktör konusunda aceleci davranmıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi!

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından takımı en doğru kişiye emanet etmeyi düşünen sarı-lacivertli kurmaylar titiz bir operasyon yürütüyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi!

Buna göre listesine birçok ismi alan Fenerbahçe yönetimi, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sporting'in başında Başakşehir karşısında büyük bir şok yaşayan genç teknik adamın adı sarı-lacivertlilerle anılıyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi!

Portekiz basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre Fenerbahçe, son olarak Sporting'i çalıştıran teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgileniyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi!

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇEBİLİR
27 Eylül 2019'da göreve geldiği Sporting'den 4 Mart'ta ayrılan 43 yaşındaki Silas'ın Fenerbahçe'nin başına geçebileceği kaydedildi.

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