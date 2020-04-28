Fenerbahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerle ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...