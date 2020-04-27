27 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! İlk görüşme yapıldı

Süper Lig'e verilen arada 2020/2021 sezonu için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde ileride yüklü bir bonsevis bedeliyle satabileceği genç oyuncuları da kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, 18'lik yıldızın transferi için ilk teması kurdu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 20:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 20:43
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! İlk görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

  • 2
  • 8
Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! İlk görüşme yapıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunurken, ilk temaslar da başladı.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! İlk görüşme yapıldı

Mali yönden sorunlar yaşayan sarı-lacivertliler transfer döneminde yıldız isimlerden ziyade genç ve gelecek vaat eden isimlere yönelecek.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! İlk görüşme yapıldı

Emre Belözoğlu'nun sezon sonu emekli olacak olması ve sportif direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte transfer politikası tamamen değişecek ve altyapıya da ayrı bir önem verilecek.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! İlk görüşme yapıldı

Buna göre ilk hamlesini yapan sarı-lacivertliler, 2002 doğumlu genç yıldız adayının kulubüne transfer teklifi yaptı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör