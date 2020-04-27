Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız! İlk görüşme yapıldı

Süper Lig'e verilen arada 2020/2021 sezonu için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde ileride yüklü bir bonsevis bedeliyle satabileceği genç oyuncuları da kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, 18'lik yıldızın transferi için ilk teması kurdu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...