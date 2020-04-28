28 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devlerinin radarında olan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Vedat Muriqi'nin yerini doldurmak için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve bu transferde eski futbolcusu Diego Lugano'dan yardım alacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 02:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 06:42
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek

Ligin bitimine 8 maç kala zirve yarışından uzaklaşan ve şampiyonluk umudunu büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek

Yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde nokta atışları yapmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek

Finansal Fair Play sorunu nedeniyle kiralık ya da sözleşmesi biten oyunculara yönelecek olan Kanarya, transfere kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını elinden çıkaracak.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek

Fenerbahçe'nin yüklü bonservis bedeli elde edebileceği oyuncuların başında ise Vedat Muriqi geliyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek

Bu sezon hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren golcü oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

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