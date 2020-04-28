Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devlerinin radarında olan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Vedat Muriqi'nin yerini doldurmak için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve bu transferde eski futbolcusu Diego Lugano'dan yardım alacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 02:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 06:42 ABONE OL