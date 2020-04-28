28 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Yıldız ismi Lugano bitirecek
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devlerinin radarında olan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Vedat Muriqi'nin yerini doldurmak için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve bu transferde eski futbolcusu Diego Lugano'dan yardım alacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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