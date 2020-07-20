Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor

Son olarak ligin 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kanarya, ezeli rakibine de 2-0'la boyun eğmişti. Bu sonuçlarla birlikte ezeli rakiplerine karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan sarı-lacivertli takımda, sezon hiç de istenildiği gibi geçmedi.