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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor

Cemil Usta Sezonu'na iyi bir başlangıç yapan fakat devamını getiremeyen Fenerbahçe, son maçlar öncesi ligi 7. sırada bitirmeyi garantilemişti. Sarı-lacivertliler özellikle ligin ikinci yarısında büyük düşüş yaşarken, sezonun bitmesiyle birlikte takımda büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Kanarya, bu kapsamda Süper Lig'i sallayacak bir ismi gündemine aldı. Deneyimli oyuncuyla sezon sonunda imzalar atılacak. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve transferin tüm detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 20.07.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 13:32
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor

Geçtiğimiz yaz iddialı bir kadro kuran ve Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmemişti.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor

Sezonun ilk yarısında iyi sonuçlar alan sarı-lacivertliler, devre arasından sonra ise adeta kabusu yaşamıştı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor

Ligin ikinci yarısında çıktığı 8 karşılaşmadan galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilmiş ve 21 yıllık hegemonyası da son bulmuştu.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'a da 3-1 yenilmiş ve Fırtına'ya karşı olan 23 yıllık serisi de son bulmuştu.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Sezon sonunda imzalıyor

Son olarak ligin 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kanarya, ezeli rakibine de 2-0'la boyun eğmişti. Bu sonuçlarla birlikte ezeli rakiplerine karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan sarı-lacivertli takımda, sezon hiç de istenildiği gibi geçmedi.

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