20 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş ifadeler! "Ligi erkenden bitirmek ister gibiydiler"

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazanarak kritik bir 3 puan aldı ve Avrupa'ya katılmayı garantiledi. Fotomaç Gazetesi yazarları da derbi derbiyle ilgili pozisyonları, ve iki takımın performansını yorumladı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 10:02
ABONE OL
  • 1
  • 19
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş ifadeler! Ligi erkenden bitirmek ister gibiydiler

TURGAY DEMİR - 7 DAKİKALIK

İki takım da neredeyse yarımşar takım eksik çıktılar sahaya... İlk yarıda iyi oynayan bir Fenerbahçe izlerken (20 dakika 10 kişiydiler) Beşiktaş inanılmaz bireysel hatalarla kendi oyununu inkar eden bir görüntü içindeydi... Genç kaleci Ersin, Gökhan, Vida ayakta kalan 3 kişiydiler desek abartmış olmayız. Beşiktaş devreyi gol yemeden tamamladıysa bu üçlünün eseridir...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş ifadeler! Ligi erkenden bitirmek ister gibiydiler

"BİR OYUNCU SAKATLANSA SERGEN HOCA KENDİSİ GİRMEK ZORUNDA KALABİLİRDİ"

Boateng, Burak, Lens yerlerinden kıpırdamadan devreyi tamamladılar, Atiba ve Elneny de her zamanki görüntüden çok uzaktılar. Sergen hoca baktı olmayacak, Diaby'i attı sahaya, ardından da Necip'i... Zaten başka şansı da yoktu. Hani bir oyuncu sakatlansa muhtemelen Sergen hoca kendisi girmek zorunda kalabilirdi!

  • 3
  • 19
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş ifadeler! Ligi erkenden bitirmek ister gibiydiler

"BU OYUNCU ET Mİ, BALIK MI, TAVUK MU HALA ANLAYAMADIM"

Fenerbahçe doğal olarak yorulup Beşiktaş biraz kıpırdayınca 7 dakikada iki gol buldu. İkisi de savunmacılardandı; önce Vida, sonra Gökhan çıktı sahneye... Diaby'nin de oyuna bir hareket getirdiğini kabul edelim. Bunu söylerken, bu oyuncu et mi, balık mı, tavuk mu, hâlâ anlayamadığımı da itiraf etmeliyim! Yani ilk yarıda kaleyi canla-başla savunanlar ikinci yarıda da rakip kaleye yüklendiler... Bu 3 puan Beşiktaş'ın üçüncülük iddiasını son haftaya taşımasını sağladı.

  • 4
  • 19
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş ifadeler! Ligi erkenden bitirmek ister gibiydiler

"LİGİ ERKEN BİTİRMEK İSTER GİBİYDİLER"

Bunu başardıkları anda ilk üçte, üç büyüklerden biri bulunabilecek. Aksi halde, hep birlikte tarih yazmış olacaklar. Vedat Muric sıradan bir pozisyonda, arkadan, önce dizi, sonra baldırı yokladı, adeta kırmızı görmek için çaba harcadı! Sonra sınırdaki iki oyuncu Deniz, Tolga ve Jailson cezalı duruma düşmeyi başardılar! Garip! Ligi erken bitirmek ister gibiydiler...

  • 5
  • 19
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş ifadeler! Ligi erkenden bitirmek ister gibiydiler

EMRE BOL - KARA SEZON

Beşiktaş kalecisi Ersin'in 4 kurtarışla yıldızlaştığı, Fenerbahçe'nin rakip kaleye isabetli şut rekoru kırdığı bir ilk yarı izledik. Vedat'ın kırmızı kart görmesi dahi sarı- lacivertlilerin hızını kesmedi. Bu arada kırmızı kartın doğru olduğunu söylemem gerek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör