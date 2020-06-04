Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş: İki taraf için de transfer bitmiştir

Fenerbahçe Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna dahil etti. Transferle ilgili Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Uzun süredir Fenerbahçe'yle görüşüyorduk, resmi olarak imzalamadık ama iki taraf için de transfer bitmiştir" ifadelerini kullandı.

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