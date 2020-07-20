20 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer savaşı! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın transferi için karşı karşıya gelen iki takım, Süper Lig'in bir başka yıldızının transferi için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 19:03
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer savaşı! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer savaşı! İşte hedefteki isim

Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gelecek vadeden yıldız isimleri de mercek altına alırken, bu futbolculardan birisinin Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Polonyalı futbolcu Konrad Michalak olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer savaşı! İşte hedefteki isim

Devre arasında Rusya'nın Grozny takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak Ankaragücü'ne gelen 22 yaşındaki futbolcu, forma giydiği mücadelelerde süratiyle dikkat çekerken birçok kulübün de transfer listesine girmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer savaşı! İşte hedefteki isim

Sezon başında kadrosuna Garry Rodrigues'i katan ancak bu futbolcudan beklediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, Rodrigues tipinde bir futbolcu arayışına girerken, aradığı ismi Ankaragücü'nde buldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer savaşı! İşte hedefteki isim

Sarı-lacivertliler, ligin en süratli oyunculardan birisi olan Michalak'ı transfer listesine dahil etti.

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