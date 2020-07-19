Fenerbahçe Murat Elkatmış ve Bilal Budak ile prensipte anlaştı!
Fenerbahçe geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor... Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, Bucaspor'dan Barış Sungur ile de prensipte anlaşmıştı. Kanarya'nın son olarak Murat Elkatmış ve Bilal Budak ile prensipte anlaştığı bldirildi.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç futbolculara yatırım yapıp Gölcükspor'dan İsmail Köse ve 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna dahil eden Fenerbahçe; Ekol Göz Menemenspor ve Manisaspor'dan da iki oyuncuyla prensipte anlaştı.
Sarı-lacivertliler, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un hücum oyuncusu Murat Elkatmış transferinde İzmir ekibiyle el sıkıştı. Kanatlarda da görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu sezon 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 640 dakika sahada kalıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Fenerbahçe'nin Murat Elkatmış'la ilgilendiğini belirterek, "Altyapıdan yetişirip vitrine çıkardığımız oyuncumuzun geleceği çok parlak. Kendisinin en iyi yerlere geleceğini biliyorum. Biz gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
BİLAL BUDAK TRANSFERİNDE DE SONA GELİNDİ
Fenerbahçe'nin Murat'ın yanı sıra 3'üncü Lig'de küme düşen Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak transferinde de sona geldiği öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin Manisaspor yönetimiyle pazarlık halinde olduğu ve bu transferin de en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Bilal Budak için diğer Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un da devrede olduğu kaydedildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bilal, bu sezon 3'üncü Lig'de 20 müsabakada 973 dakika oynadı. Genç orta saha 3 kez fileleri havalandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı