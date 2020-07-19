19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Murat Elkatmış ve Bilal Budak ile prensipte anlaştı!

Gençlik ateşi yanmaya devam ediyor! 2 isimle daha anlaşıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

Fenerbahçe geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor... Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, Bucaspor'dan Barış Sungur ile de prensipte anlaşmıştı. Kanarya'nın son olarak Murat Elkatmış ve Bilal Budak ile prensipte anlaştığı bldirildi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç futbolculara yatırım yapıp Gölcükspor'dan İsmail Köse ve 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna dahil eden Fenerbahçe; Ekol Göz Menemenspor ve Manisaspor'dan da iki oyuncuyla prensipte anlaştı.

Sarı-lacivertliler, 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un hücum oyuncusu Murat Elkatmış transferinde İzmir ekibiyle el sıkıştı. Kanatlarda da görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu sezon 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 640 dakika sahada kalıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Fenerbahçe'nin Murat Elkatmış'la ilgilendiğini belirterek, "Altyapıdan yetişirip vitrine çıkardığımız oyuncumuzun geleceği çok parlak. Kendisinin en iyi yerlere geleceğini biliyorum. Biz gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BİLAL BUDAK TRANSFERİNDE DE SONA GELİNDİ

Fenerbahçe'nin Murat'ın yanı sıra 3'üncü Lig'de küme düşen Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak transferinde de sona geldiği öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin Manisaspor yönetimiyle pazarlık halinde olduğu ve bu transferin de en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Bilal Budak için diğer Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV 'un da devrede olduğu kaydedildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bilal, bu sezon 3'üncü Lig'de 20 müsabakada 973 dakika oynadı. Genç orta saha 3 kez fileleri havalandırdı.

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