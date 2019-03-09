10 Haziran 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Fenerbahçe'de gelecek sezon için santrfor transferi büyük önem taşıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde en az 2, Soldado takımda kalmazsa 3 forvet alınacak. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, yeni sezon için hedefteki 3 ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 07:39
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Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Fenerbahçe bir yandan düşme hattından bir an önce uzaklaşmak için çaba sarfederken diğer taraftan da gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmanın telaşı içinde.

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Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Tüm bunlara kadrodan en az 6-7 oyuncu gideceği düşünürsek Comolli ve Fener yönetimi bahar ve yaz aylarında transferde fazlasıyla mesai yapacak.

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Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim

En az 2 golcü dahil olacak

Yeni sezonda transferde en önemli mevki ise santrfor olacak.

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Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe en az 2, Soldado'nun takımdan ayrılması durumunda ise 3 golcüyü kadrosuna katacak. Comolli görüşmelere şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Comolli başını kaldıramıyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin listesinde birçok golcü var.

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