10 Haziran 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den forvet harekatı! İşte hedefteki 3 isim
Fenerbahçe'de gelecek sezon için santrfor transferi büyük önem taşıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde en az 2, Soldado takımda kalmazsa 3 forvet alınacak. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, yeni sezon için hedefteki 3 ismi belirledi.
Giriş Tarihi: 09.03.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 07:39
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"